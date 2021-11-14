Строительство истребителей Су-75 Checkmate стартовало в Комсомольске-на-Амуре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На самолетостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре стартовало производство российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.

Генеральный директор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь на выставке в Дубае Dubai Airshow рассказал, что началось строительство сразу нескольких образцов самолета.

Сайт kp.ru писал о новейшем истребителе Checkmate, который показали президенту России Владимиру Путину на авиасалоне МАКС-2021.

Напомним, первый полет истребителя запланирован на 2023 год, а серийное производство машины начнется в 2026 году.

Напомним, самолет построен с технологией малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – земля». Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

Checkmate впервые презентовали за рубежом в воскресенье, 14 ноября, на Dubai Airshow 2021.