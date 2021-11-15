Операторы связи напоминают о регистрации корпоративных номеров до 30 ноября

Компании и ИП во избежание блокировки sim-карт должны передать данные о своих корпоративных номерах до 30 ноября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские операторы связи начали рассылать владельцам корпоративных номеров напоминания о том, что в соответствии с внесенными в федеральный закон «О связи» изменениями их необходимо зарегистрировать до 30 ноября, иначе уже на следующий день номер может быть заблокирован.

«Операторы связи начали рассылать абонентам корпоративной связи СМС: «Ваш корпоративный номер будет заблокирован с 1 декабря 2021 года. Напомните работодателю передать сведения о номере (наименование оператора) и зарегистрируйте sim-карту на госуслугах», - говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 1 июня 2021 года в России вступили в силу новые правила регистрации корпоративных сим-карт. Теперь компании и индивидуальные предприниматели (ИП) должны заносить в Единую систему идентификации и аутентификации информацию о всех выданных работникам корпоративных сим-картах. То есть, номер должен быть привязан к подтвержденному аккаунту сотрудника на портале Госуслуг, тогда как раньше компании могли регистрировать любое количество корпоративных карт на себя без привязки к конкретным пользователям.