Израиль открыл границы для туристов, вакцинированных "Спутником V"

Теперь привитые российским "Спутником V" туристы могут прилететь в Израиль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 15 ноября Израиль разрешил въезд в страну иностранных туристов, привитых вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V".

Как уточняется в схеме въезда, допускаться будут иностранцы, "привитые двумя вакцинами "Спутник V" не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки [в Израиль] с момента второй прививки", а также "вакцинированные бустерной дозой ["Спутника V"], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации".

В пресс-службе министерства здравоохранения Израиля отметили, что иностранные граждане не могут находиться в стране, находящейся в красной зоне по угрозе распространения коронавирусной инфекцией, в течение 14 дней до момента въезда в Израиль. На данный момент ведомство не опубликовало новый список "красных" стран.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Израиля поддержали идею разрешить въезд в страну иностранцам, вакцинированным российским препаратом от коронавируса "Спутник V". С такой инициативой ранее выступил министр туризма республики Йоэля Развозова.