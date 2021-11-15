Минтранс Белоруссии заявил, что экипажу Ан-12 не хватило времени, чтобы избежать крушения

Фото: Spotting YKT/russianplanes.net

Экипажу самолета Ан-12, разбившегося под Иркутском, не хватило времени и высоты, чтобы избежать крушения, заявил в эфире телеканала ОНТ глава Департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

"Можно точно сказать, что воздушное судно заходило на посадку, было в посадочной конфигурации, катастрофа развивалась за считанные секунды, - уточнил Сикорский. - В этот короткий промежуток экипажу не хватило времени и высоты, чтобы исправить ситуацию, это очевидно из тех переговоров, которые мы имеем с борта воздушного судна".

Он подчеркнул, что расследование продолжается, поэтому говорить о выводах преждевременно. В частности, планируется получить параметрическую информацию.

Напомним, самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" пропал с радаров 3 ноября в 19.47 по иркутскому времени. Борт следовал из Чукотки, куда он доставил продукты и товары, с дозаправкой в Якутске. Он разбился, совершая второй круг при заходе на посадку в аэропорту Иркутска. Продолжается расследование трагедии, которая унесла жизни граждан трех стран - России, Беларуси и Украины

Как ранее писал сайт kp.ru, все крупные обломки рухнувшего Ан-12 доставлены в ангар иркутского аэропорта, идет сбор мелких остатков. Поскольку разбившийся самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно", работа по ликвидации последствий крушения организована при участии как представителя самой компании, так и представительства МИД в Иркутске. По ДНК опознают тела всех девяти погибших.