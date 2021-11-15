Мурашко заявил, что комбинация «Спутника V» и прививки от гриппа усиливает их эффект

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что комбинация вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и прививки от гриппа усиливает их эффект.

- Мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию "Спутника" и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее, — цитирует министра ТАСС.

Мурашко напомнил, что граждане без прививки тяжелее переносят коронавирус и могут долго страдать от постковидного синдрома.

Напомним, с 15 ноября Израиль разрешил въезд в страну иностранных туристов, привитых вакциной «Спутник V». Как уточняется в схеме въезда, допускаться будут иностранцы, «привитые двумя вакцинами «Спутник V» не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки [в Израиль] с момента второй прививки», а также «вакцинированные бустерной дозой [«Спутника V»], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации".