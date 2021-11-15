Экипаж МКС предупредили о приближении к опасному скоплению космического мусора

МКС приближается к космическому мусору Фото: REUTERS

Международная космическая станция (МКС) сближается с космическим мусором, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Роскомоса. В связи с этим центр управления полетами в Хьюстоне предупредил космонавтов об угрозе.

Согласно инструкциям, космонавтам рекомендуется находится в корабле в момент сближения МКС с "потенциально опасным объектом", уточнили в Роскосмосе.

Как писал сайт kp.ru, летом этого года объект космического мусора пролетел рядом с Международной космической станцией. Он прошел от станции на расстоянии 1,8 километра. Поскольку вероятность столкновения с МКС была нулевой, необходимости в проведении маневра уклонения не было.

Напомним, Дмитрий Рогозин предупредил об опасности появления новых трещин на Международной космической станции. Гендиректор "Роскосмоса" отметил, что ресурсы модулей МКС истощаются.