Платежная система Visa отменит комиссию за переводы по номеру телефона для российских банков в апреле 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная платежная система Visa отменит комиссию за переводы по номеру телефона для российских банков в апреле следующего года.

- Россия была одним из первых рынков, где такой функционал был впервые реализован Visa. В наших планах расширение этого сервиса и на других площадках, чтобы сделать его доступным для еще большего количества держателей карт Visa. Это предполагает, в том числе, и ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям, — цитирует сообщение компании РИА Новости.

Там же подчеркнули, что Visa не может регулировать комиссии переводов с карты на карту, которые устанавливают сами банки.

Ранее Visa отказалась от претензий к онлайн-ретейлеру Wildberries из-за комиссий. Позиция компании заключается в том, что практика дополнительных комиссий при выборе электронных платежных инструментов препятствует распространению безналичных расчетов и нарушает интересы держателей карт Visa, говорилось в сообщении платежной системы. В Wildberries подчеркнули, что компания действовала в соответствии с законодательством, так как всего лишь предоставляла скидки в 2% для пользователей российских платежных систем "Мир", SberPay и Системы быстрых платежей.