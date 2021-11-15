Польша намерена построить стену на границе с Белоруссией

Польша планирует отгородиться от Белоруссии стеной Фото: REUTERS

Польша планирует возвести капитальное заграждение на границе с Белоруссией, заявил в эфире Польского радио замминистра внутренних дел и администрации государства Мачей Вонсик.

"Было бы безответственным представлять какие-то конкретные сроки, пока еще не подписаны договоры", - заявил Вонсик, отвечая на вопрос о дате завершения работ.

Однако он уточнил, что "закончить эту инвестицию" планируется в первой половине 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все прорвавшиеся силой на территорию республики нелегальные мигранты были задержаны.

По словам Блащака, было очень много попыток незаконного пересечения границы. Он сообщил, что польским силовикам приходится иметь дело сразу с несколькими группами, которые одновременно пытаются проникнуть на территорию Польши.