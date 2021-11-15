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В мире15 ноября 2021 7:59

«Белавиа» не будет принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии на рейсы из Дубая в Минск

Компания сообщила, что усилила контроль за соблюдением миграционного законодательства на всех рейсах
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Белорусская авиакомпания «Белавиа» не будет принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии на рейсы из Дубая в Минск

Белорусская авиакомпания «Белавиа» не будет принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии на рейсы из Дубая в Минск

Фото: REUTERS

Белоруссия авиакомпания «Белавиа» по решению властей Объединенных Арабских Эмиратов откажется от перевозок граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии из Дубая в Минск.

- В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ, с 14 ноября граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Дубая в Беларусь. В связи с этим авиакомпания «Белавиа» усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая, — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что «Белавиа» усилила контроль за соблюдением миграционного законодательства на всех рейсах.

Напомним, с 12 ноября «Белавиа» прекратила перевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию. Пассажирам, которые уже купили билеты, но не могут вылететь из-за запрета, вернут полную стоимость, заверили в авиакомпании.

Как ранее писал сайт kp.ru, новые санкции Европейского союза в отношении Белоруссии будут включать черный список авиакомпаний, которые перевозят мигрантов. Такое заявление в четверг, 11 ноября, сделала представитель Еврокомиссии Дана Спинант. По ее словам, Брюссель собирается принимать меры и в отношении стран происхождения мигрантов.