Космический мусор пролетел рядом с МКС, но может еще вернуться

Космический мусор не задел МКС, но угроза еще не миновала Фото: REUTERS

Космический мусор, о приближении которого предупредили космонавтов, пролетел рядом с Международной космической станцией, но не задел ее. Об этом сообщил космонавт Петр Дубров специалисту подмосковного Центра управления полетами в понедельник, 15 ноября. Переговоры транслирует НАСА.

По его словам, никаких признаков контакта космонавты не заметили. Им разрешили покинуть корабли, в которых они укрывались в связи с угрозой.

Специалист уточнил, что опасность еще не полностью миновала. Следующее сближение возможно в 11:38 и 11:44 по московскому времени. В связи с этим космонавтам снова придется вернуться в корабли.

Как ранее писал сайт kp.ru, экипаж МКС предупредили о приближении к опасному скоплению космического мусора. Согласно инструкциям, космонавтам рекомендуется находится в корабле в момент сближения МКС с "потенциально опасным объектом".