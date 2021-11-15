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Наука15 ноября 2021 8:04

Космический мусор пролетел рядом с МКС, но может еще вернуться

Экипажу разрешили выйти из кораблей, где он укрывался от угрозы
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Космический мусор не задел МКС, но угроза еще не миновала

Космический мусор не задел МКС, но угроза еще не миновала

Фото: REUTERS

Космический мусор, о приближении которого предупредили космонавтов, пролетел рядом с Международной космической станцией, но не задел ее. Об этом сообщил космонавт Петр Дубров специалисту подмосковного Центра управления полетами в понедельник, 15 ноября. Переговоры транслирует НАСА.

По его словам, никаких признаков контакта космонавты не заметили. Им разрешили покинуть корабли, в которых они укрывались в связи с угрозой.

Специалист уточнил, что опасность еще не полностью миновала. Следующее сближение возможно в 11:38 и 11:44 по московскому времени. В связи с этим космонавтам снова придется вернуться в корабли.

Как ранее писал сайт kp.ru, экипаж МКС предупредили о приближении к опасному скоплению космического мусора. Согласно инструкциям, космонавтам рекомендуется находится в корабле в момент сближения МКС с "потенциально опасным объектом".