ЕС ужесточит персональные санкции против Белоруссии

Евросоюз ужесточит персональные санкции против Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз ужесточит персональные санкции против Белоруссии.

Кроме того, и.о. руководителя немецкого внешнеполитического ведомства пригрозил санкциями авиакомпаниям, содействующим перевозке мигрантов в Белоруссию. В частности, запретом на полеты над территорией Евросоюза и на посадку в странах-членах ЕС.

Маас также обвинил белорусскую сторону в эскалации ситуации на границе с Польшей.

Напомним, из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе Евросоюз может ввести санкции против Национального аэропорта столицы Белоруссии, гостиницы «Минск» и порядка 20 белорусских чиновников. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. По данным собеседников издания, отель может попасть под европейские санкции, потому что именно там якобы останавливаются нелегальные мигранты, которые потом пытаются попасть в Польшу. Кроме того, под ограничительные меры ЕС также может попасть сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines, которая с 13 ноября приостановила рейсы в Минск.