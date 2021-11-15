FT: ЕС из-за миграционного кризиса может ввести санкции против аэропорта Минска

Мигранты на польско-белорусской границе Фото: REUTERS

Из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе Евросоюз может ввести санкции против Национального аэропорта столицы Белоруссии, гостиницы «Минск» и порядка 20 белорусских чиновников, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По данным собеседников издания, отель может попасть под европейские санкции, потому что именно там якобы останавливаются нелегальные мигранты, которые потом пытаются попасть в Польшу. Кроме того, под ограничительные меры ЕС также может попасть сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines, которая с 13 ноября приостановила рейсы в Минск.

В публикации газеты отмечается, что пока страны содружества в связи с «существующими юридическими сложностями» не смогли прийти к общему мнению по поводу санкций в отношении минского аэропорта. Financial Times сообщает, что «Евросоюз координирует свой ответ с союзниками», и свой «черный список» ЕС будет дорабатывать еще несколько недель.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Минск «раскручивает опасную спираль эскалации» отношений с Евросоюзом, и пригрозил Белоруссии санкциями из-за ситуации с мигрантами на польской границе.

После этого президент республики Александр Лукашенко заявил, что в случае расширения санкций ЕС перекроет транзит газа в Европу по транснациональному трубопроводу «Ямал - Европа».

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