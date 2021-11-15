Набиуллина заявила, что ЦБ не может держать ключевую ставку низкой из-за роста цен

Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой из-за роста цен.

- А высокая инфляция действительно разрушает благополучие. И когда нам говорят, что можно и попустить инфляцию, главное, держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться. Инфляция - реальная беда, которая делает людей беднее, — сказала она во время выступления в Государственной думе.

Она уточнила, что возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6% произойдет не раньше середины 2023 года.

Напомним, годовая инфляция в России в октябре текущего года составила 8,13%. Соответствующие данные приводит Росстат. Текущий показатель является рекордным с января 2016, когда инфляция было на уровне 9,77%. По сравнению с сентябрем потребительские цены в октябре выросла на 1,11%, что является максимальным месячным ростом с марта 2015 года. Показатель впервые с января 2019 года превысил 1%. В целом с начала текущего года стоимость учитываемых Росстатом при расчете инфляции товаров и услуг подорожала на 6,49%. Цена продовольственных товаров в октябре текущего года выросла на 10,89% в годовом выражении и на 2,17% - в месячном.