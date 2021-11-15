Лукашенко заявил о готовности Белоруссии отправить мигрантов самолетами на родину или в Германию

Мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе, не хотят возвращаться домой, заявил Лукашенко. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова предоставить мигрантам, находящимся на границе с Польшей, самолеты, чтобы они вернулись в те страны, откуда прибыли.

«Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и «Белавиа», которые отвезут их обратно домой», - сказал президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что мигранты, которым было сделано такое предложение, отказались возвращаться на родину.

«Это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет. И понятно: им некуда возвращаться. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей. Более того, некоторые просто опасаются за свою жизнь, возвращаясь обратно. Я хочу, чтобы и вы понимали: идет очень активная работа в том направлении, чтобы уговорить людей - пожалуйста, вернитесь домой. Но никто возвращаться не хочет», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Белорусский президент предложил еще один вариант предотвращения скопления мигрантов на границе с Польшей. Он упомянул о прошедшей недавно в СМИ информации, что Германия готова принять мигрантов и предложил вывезти их в Мюнхен самолетами «Белавиа».

«Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: «Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем». Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно» - сказал Лукашенко.

На белорусско-польской границе с 8 ноября находится несколько тысяч мигрантов, заявляющих о своем желании попасть в Германию. Здесь на kp.ru читайте репортаж о том, что происходит в лагере мигрантов.