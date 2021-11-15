В России выявлено 38 420 случаев заражения коронавирусом 15 ноября 2021 года

В России выявлено 38 420 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 38 420 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 9 109 094 случая.

Лидером по показателю стала Москва: в столице России выявили 3 789 случаев. На втором месте идет Санкт-Петербург с 2968 случаями. Тройку замыкает Московская область (2666)

Также за сутки зафиксировано 1 211 летальных исходов. Еще 27 972 человек выписали из больницы.

Напомним, в России зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 "Арепливир". Как сообщили его разработчики, он уже прошел процедуру регистрации и получил регистрационное удостоверение. В скором времени "Арепливир" появится в больницах. Отмечается, что разработка российских ученых позволить снизить острую потребность медиков в госпитальных средствах терапии COVID-19.