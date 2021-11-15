Съемочная группа RT France задержана на границе Польши и Белоруссии

Съемочная группа RT France задержана, предположительно, из-за отсутствия разрешения на работу в зоне ЧП Фото: REUTERS

Съемочная группу RT France задержали на польско-белорусской границе со стороны Польши, сообщает РИА Новости. Информацию подтвердили в полиции Подляского воеводства Польши.

В ведомстве уточнили, что причиной задержания стало отсутствие "разрешения на нахождение в зоне ЧП".

"Сегодня утром полицейские задержали съемочную группу из двух мужчин, - уточнили представитель польской полиции. - Они пояснили, что хотели снять репортаж, но не имели разрешения находиться в зоне чрезвычайного положения".

Как ранее писал сайт kp.ru, безопасность польской границы подверглась жесткой атаке впервые за 30 лет. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе своего выступления на внеочередном заседании Сейма, посвященном ситуации на польско-белорусской границе.

По словам польского премьера, наплыв мигрантов организовали белорусские власти, и теперь они обязаны нести ответственность за их возвращение в свои страны.