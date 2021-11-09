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Политика9 ноября 2021 19:04

Премьер Польши считает миграционный кризис "жесткой атакой" на целостность границ республики

Моравецкий заявил, что события на польской границе являются частью политики России, которая якобы управляет действиями Лукашенко
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер Польши считает миграционный кризис "жесткой атакой" на целостность границ республики

Премьер Польши считает миграционный кризис "жесткой атакой" на целостность границ республики

Фото: REUTERS

Безопасность польской границы подверглась жесткой атаке впервые за 30 лет. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе своего выступления на внеочередном заседании Сейма, посвященном ситуации на польско-белорусской границе.

«Нужно подчеркнуть, что безопасность нашей восточной границы очень жестоко нарушается. Это исключительная ситуация, первая за 30 лет, когда мы можем сказать, что безопасность и целостность наших границ так жестко атакуется», - заявил глава польского правительства, назвав целью такой атаки создание хаоса в Европейском союзе.

Моравецкий заявил, что текущие события на польско-белорусской границе являются частью политики Москвы, которая якобы управляет действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам польского премьера, наплыв мигрантов организовали белорусские власти, и теперь они обсзаны нести ответственность за их возвращение в свои страны.

«Лукашенко несет ответственность за то, чтобы они вернулись в свои страны», - заявил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее МИД РФ призвал Запад не делать вид, что происходящее на границе Польши и Белоруссии является некой «гибридной операцией» белорусского лидера при поддержке Москвы.

Незадолго до этого президент Польши Анджей Дуда заявил о беспрецедентной массированной гибридной атаке на границе со стороны Белоруссии, отметив, что это Минск не позволяет мигрантам покинуть приграничный район.