Премьер Польши считает миграционный кризис "жесткой атакой" на целостность границ республики Фото: REUTERS

Безопасность польской границы подверглась жесткой атаке впервые за 30 лет. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе своего выступления на внеочередном заседании Сейма, посвященном ситуации на польско-белорусской границе.

«Нужно подчеркнуть, что безопасность нашей восточной границы очень жестоко нарушается. Это исключительная ситуация, первая за 30 лет, когда мы можем сказать, что безопасность и целостность наших границ так жестко атакуется», - заявил глава польского правительства, назвав целью такой атаки создание хаоса в Европейском союзе.

Моравецкий заявил, что текущие события на польско-белорусской границе являются частью политики Москвы, которая якобы управляет действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам польского премьера, наплыв мигрантов организовали белорусские власти, и теперь они обсзаны нести ответственность за их возвращение в свои страны.

«Лукашенко несет ответственность за то, чтобы они вернулись в свои страны», - заявил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее МИД РФ призвал Запад не делать вид, что происходящее на границе Польши и Белоруссии является некой «гибридной операцией» белорусского лидера при поддержке Москвы.

Незадолго до этого президент Польши Анджей Дуда заявил о беспрецедентной массированной гибридной атаке на границе со стороны Белоруссии, отметив, что это Минск не позволяет мигрантам покинуть приграничный район.