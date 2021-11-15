В Кремле считают неправильным возлагать вину за миграционный кризис на Лукашенко Фото: REUTERS

В Кремле считают неправильным возлагать вину за миграционный кризис на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое заявление в понедельник, 15 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что ситуация на границе «не создается» белорусским лидером, а мигранты прибывают в республику, «пользуясь безвизовым режимом».

«Прибывают мигранты, которые хотят получить убежище в Европе, им не дают, их туда не пускают. Их не пускают, но сами люди, которые туда летят, они прекрасно знают, что в случаях с другими странами, мигрантов принимали», - заявил представитель Кремля.

Песков также сообщил, что Москва может выступить «исключительно» как посредник в переговорах для решения миграционного кризиса, указав на контакты президента России Владимира Путина с белорусским лидером.

Напомним, ранее и.о. министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз ужесточит персональные санкции против Белоруссии, обвинив белорусскую сторону в эскалации ситуации на границе с Польшей.