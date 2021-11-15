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Политика15 ноября 2021 9:36

Россия готова стать переговорщиком в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши

В Кремле объяснили слова Владимира Путина о том, что Москва готова содействовать разрешению ситуации на польско-белорусской границе
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова выступить в роли переговорщика в разрешении миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.

- В данном случае - исключительно в качестве переговорного посредника, что отчасти и имеет место, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Так он объяснил слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил, что РФ готова содействовать разрешению миграционного кризиса.

Пресс-секретарь российского лидера считает, что обвинять президента Белоруссии Александра Лукашенко в сложившейся ситуации неправильно. Песков сказал, что мигранты сами прибывают на польско-белорусскую границу, пользуясь безвизовым режимом.

Ранее исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз ужесточит персональные санкции против Белоруссии. Кроме того, и.о. руководителя немецкого внешнеполитического ведомства пригрозил санкциями авиакомпаниям, содействующим перевозке мигрантов в Белоруссию. В частности, запретом на полеты над территорией Евросоюза и на посадку в странах-членах ЕС. Маас также обвинил белорусскую сторону в эскалации ситуации на границе с Польшей.