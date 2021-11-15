Песков объяснил необходимость принятия закона о QR-кодах

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Принимаемые российскими регионами меры в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией говорят об актуальности и необходимости принятия законопроекта об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте.Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 15 ноября.

«Отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности, неизбежности», - заявил представитель Кремля.

Напомним, в минувшую пятницу, 12 ноября, правительство внесло в Государственную думу РФ законопроекты об использовании QR-кодов, назвав предлагаемые решения экстренной мерой. Согласно проекту закона, посещать объекты по ПЦР-тестам вместо QR-кода можно будет до 1 февраля следующего года, а нормы закона о QR-кодах в общественных местах будут действовать до 1 июня 2022 года.