Песков назвал приоритетом правительства снижение инфляции в России до 4%

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Вопрос о скорейшем возвращении инфляции к таргетной зоне в 4% является приоритетом российских властей, заявил в понедельник, 15 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, нужны ли дополнительные меры по сдерживанию инфляции.

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что рост инфляции наблюдается не только в России, но и в других странах, так как это связано с экономическим кризисом, вызванных пандемией.

"Вы видите гигантскую инфляцию в зоне доллара, гигантскую инфляцию в зоне евро. Все это, конечно, не создает благоприятный фон, - подчеркнул Песков. - Но наш мегарегулятор, разумеется, будет предпринимать меры, которые посчитает необходимым для обеспечения макростабильности".

Как ранее писал сайт kp.ru, годовая инфляция в России в октябре 2021 года составила 8,13%. Соответствующие данные приводит Росстат. Текущий показатель является рекордным с января 2016, когда инфляция было на уровне 9,77%.

По сравнению с сентябрем потребительские цены в октябре выросла на 1,11%, что является максимальным месячным ростом с марта 2015 года. Показатель впервые с января 2019 года превысил 1%.