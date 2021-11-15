Первые группы мигрантов дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши

Десятки мигрантов дошли до КПП на польско-белорусской границе Фото: REUTERS

Десятки беженцев покинули стихийный лагерь и дошли до КПП на польско-белорусской границе. Колонна мигрантов растянулась на километр.

- Первые мигранты уже в «Брузгах»… Колонна растянулась примерно на километр - некоторые беженцы только начинают выходить из лагеря, — сообщило агентство Sputnik Беларусь.

В Белоруссии не смогли рассказать, какую именно цель преследует мигранты, но предположили, что они в очередной раз хотят обратить внимание на себя и на ситуацию, которая сложилась на границе.

Ранее Александр Лукашенко 15 ноября во время встречи с рабочей группой по доработке проекта Конституции высказался о ситуации на границе с Польшей. Белорусский президент заявил, что не хочет никакого конфликта на Государственной границе и назвал «ущербной» ситуацию, в которой такой конфликт мог бы возникнуть. Он заявил, что Белоруссия имеет «больше, чем достаточно» других проблем и не заинтересована в конфликтной ситуации на границе. Глава государства предположил, что конфликтная ситуация на границе может быть выгодна польской стороне.