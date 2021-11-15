Лукашенко заявил, что не хочет конфликта на границе с Польшей

Лукашенко заявил, что Белоруссия не заинтересована в конфликте на границе с Польшей. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко 15 ноября во время встречи с рабочей группой по доработке проекта Конституции высказался о ситуации на границе с Польшей. Белорусский президент заявил, что не хочет никакого конфликта на Государственной границе и назвал «ущербной» ситуацию, в которой такой конфликт мог бы возникнуть.

Лукашенко предположил, что конфликтная ситуация на границе может быть выгодна польской стороне.

«Правильно делают выводы наши журналисты и другие, что Польше этот конфликт сегодня нужен», - цитирует слова Лукашенко БЕЛТА.

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия имеет «больше, чем достаточно» других проблем и не заинтересована в конфликтной ситуации на границе.

«Внутренние проблемы, проблем с Европейским союзом больше чем достаточно - и начинается эта толчея и уже стрельба на Государственной границе, - обратил внимание Президент. - Еще раз хочу подчеркнуть: мы не хотим никакого конфликта на нашей Государственной границе. Это для нас абсолютно ущербно», - сказал Лукашенко.

Ранее Польша заявила о намерении построить на границе с Белоруссией пятиметровую стену, оснащенную современными датчиками и камерами. Такое решение спровоцировал миграционный кризис.

В то же время белорусская авиакомпания «Белавиа» заявила, что откажется от перевозок в Минск граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии.