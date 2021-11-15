Столтенберг заявил, что корабли НАТО в Черном море не угрожают России

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Военное присутствие НАТО в восточной части альянса, в том числе в регионе Черного моря, не угрожает безопасности России, заявил журналистам генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг по итогам переговоров с главой министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрием Кулебой в понедельник, 15 ноября.

"Мы присутствуем на востоке альянса с 2014 года, - подчеркнул Столтенберг. - Это присутствие носит исключительно оборонительный характер и не угрожает России".

В то же самое время генсек НАТО выразил обеспокоенность по поводу "необычной концентрации российских военных" рядом с границей России и Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что силы НАТО постепенно стягиваются к границам России после призывов Германии применить военное сдерживание Москвы.

Подобные маневры могут закончиться нехорошо для Германии и Европы, о чем в Берлине должны знать, отметил министр. Как заявил Шойгу, безопасность Европы должна быть общей, и здесь не могут не учитываться интересы России. Он также напомнил, что план сдерживания Североатлантического альянса в Афганистане обернулся катастрофой.