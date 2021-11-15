Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась впервые за два месяца

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По итогам прошедшей неделе впервые отмечаем снижение заболеваемости коронавирусной инфекции после двух месяцев непрерывного роста. Такое заявление в понедельник, 15 ноября, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в 43 российских регионах нет роста заболеваемости коронавирусом, а в 33 - незначительный рост.

«По итогам прошедшей 45-ой недели мы видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъема … Предыдущие две недели характеризовались ростом всего на два процента, и вот... мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на два процента», - заявила глава Роспотребнадзора, отметив, что такой результат зарегистрирован «по итогам, по результатам всех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней».

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мишустин сообщил, что за прошедшую неделю заболеваемость снизилась на 7,5%, указав на высокую эффективность QR-кодов.