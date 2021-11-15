Минздрав назвал систему QR-кодов эффективной для снижения заболеваемости COVID-19

Министр здравоохранения РФ отметил эффективность QR-кодов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил систему QR-кодов и назвал ее эффективной для снижения уровня заболеваемости COVID-19.

«За неделю заболеваемость снизилась на 7,5%. Система введения QR-кодов дает высокую эффективность», - сказал Мурашко в понедельник, 15 ноября.

Министр здравоохранения напомнил о важности персональной защиты каждого человека и отметил, что за неделю темпы вакцинации возросли на 6 процентов.

За минувшую неделю привились от коронавирусной инфекции более 3,2 млн человек, уточнил Мурашко.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что по итогам прошедшей недели впервые после двух месяцев непрерывного роста впервые было отмечено снижение заболеваемости COVID-19.

Ранее на kp.ru рассказывалось, что правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах, а также международном и междугороднем транспорте.