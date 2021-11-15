Мишустин назвал вакцинацию единственной возможностью прервать цепочку заболеваемости COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян не отказываться от вакцинации от коронавируса, если на то нет серьезных оснований. О том, что таковые существуют, может сказать только врач.

Как сообщил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник, 15 ноября, россиянам нужно объяснять, что делать прививку - необходимо.

"Надо убеждать людей делать прививку. Только так можно прервать цепочку заболеваемости. Особенно важно, чтобы вакцинировались люди старшего возраста", - заявил глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что вакцина сегодня - это возможность спасти жизнь. Если же у человека существуют проблемы со здоровьем, то прежде, чем отказываться от прививки, он должен проконсультироваться с врачом. Только медик может сказать, кому вакцинация противопоказана.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский врач, телеведущий, доктор Александр Мясников рассказал россиянам, что перед вакцинацией против коронавирусной инфекции не нужно слушать антипрививочников. По его словам, нелогично испытывать страх перед прививкой, которая поможет сохранить здоровье.