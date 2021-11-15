Бессимптомно переболевшие коронавирусом получат QR-коды при положительном ПЦР-тесте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Граждане, бессимптомно переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут получить QR-коды при наличии положительного ПЦР-теста. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, отметив, что такая мера позволит избежать ограничения для переболевших в связи с нормами нового законопроекта.

«У бессимптомно переболевших, у которых подтверждённый диагноз, проблем нет - они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат», - приводит «Интерфакс» слова парламентария.

Хубезов также уточнил, что в законпроекте о введении QR-кодов для доступа в общественные места на сегодняшний день нет речи о количестве антител, которые могут стать основанием для получения QR-кодов. «Сейчас тест-систем огромное количество, и не понятно, какое число антител считать большим, какое небольшим, и что защитит и что не защитит», - отметил он.

Напомним, в минувшую пятницу, 12 ноября, правительство внесло в Государственную думу РФ законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, назвав предлагаемые решения экстренной мерой