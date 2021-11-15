Кулеба заявил, что Украина гордится участием в военных операциях и учениях НАТО Фото: REUTERS

Киев гордится тем, что стал партнером Североатлантического альянса, участвует в его военных операциях и учениях. Такое заявление в понедельник, 15 ноября, по итогам встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив намерение украинской стороны продолжать сотрудничество с блоком в различных сферах.

«Мы уже полностью используем наш статус партнера с расширенными возможностями. Это очень важно. Украина гордится тем, что мы сотрудничаем с НАТО в разных военных операциях и учениях, и будем так продолжать», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба заявил, что украинская сторона высоко ценит практическую поддержку альянса. «Сегодня мы говорили с генсеком о том, как мы можем усилить защиту Украины от России», - заявил он.

Как писал сайт kp.ru, Столтенберг заявил о «значительной и необычной» концентрации российских сил у границ Украины.