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В мире15 ноября 2021 13:57

Кулеба заявил, что Украина гордится участием в военных операциях и учениях НАТО

Глава МИД незалежной отметил, что украинская сторона высоко ценит практическую поддержку альянса
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Кулеба заявил, что Украина гордится участием в военных операциях и учениях НАТО

Кулеба заявил, что Украина гордится участием в военных операциях и учениях НАТО

Фото: REUTERS

Киев гордится тем, что стал партнером Североатлантического альянса, участвует в его военных операциях и учениях. Такое заявление в понедельник, 15 ноября, по итогам встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив намерение украинской стороны продолжать сотрудничество с блоком в различных сферах.

«Мы уже полностью используем наш статус партнера с расширенными возможностями. Это очень важно. Украина гордится тем, что мы сотрудничаем с НАТО в разных военных операциях и учениях, и будем так продолжать», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба заявил, что украинская сторона высоко ценит практическую поддержку альянса. «Сегодня мы говорили с генсеком о том, как мы можем усилить защиту Украины от России», - заявил он.

Как писал сайт kp.ru, Столтенберг заявил о «значительной и необычной» концентрации российских сил у границ Украины.