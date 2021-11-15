Столтенберг заявил о "значительной и необычной" концентрации российских сил у границ Украины

Йенс Столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс наблюдает «значительную и необычную» концентрацию российских сил у границ Украины. Такое заявление в понедельник, 15 ноября, сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что альянс мониторит ситуацию.

«НАТО наблюдает значительную и необычную концентрацию российских вооруженных сил на границе Украины, альянс мониторит ситуацию», - заявил генсек альянса.

Столтенберг также потребовал, чтобы Москва прекратила поддерживать «боевиков» на Донбассе, но заявил, что НАТО не видит непосредственной угрозы странам альянса в связи с событиями на Украине и в Белоруссии.

Напомним, ране Министерство обороны Украины опровергло сообщения СМИ о наращивании присутствия ВС России у границ республики. Глава военного ведомства РФ Сергей Шаптала со ссылкой на данные украинской разведки также опроверг данную информацию указав на то, что в регионе проводились учения, после которых военнослужащие вместе с техникой ушли к местам дислокации.