Путин поручил допустить товары из Донбасса к госзакупкам наравне с российскими

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ, признающий выданные в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины сертификаты о происхождении товаров, а также допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Соответствующий указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений», - говорится в документе, подписанным российским лидером.

Глава государства также подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 15 ноября, в Кремле заявили о сложностях с оказанием Донбассу гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, но отметили, что Россия продолжит делать все от нее зависящее для помощи в этой борьбе.