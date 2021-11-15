Президент Литвы заявил, что нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву Фото: REUTERS

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на границе с Белоруссией, указав на то, что нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.

«Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых... мигранты приезжают через Москву», - заявил глава республики в ходе пресс-конференции в понедельник, 15 ноября, отметив, что из Москвы мигранты направляются в Минск.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис «жесткой атакой» на целостность границ республики. Как писал сайт kp.ru, по его мнению, текущие события на польско-белорусской границе являются частью политики Москвы, которая якобы управляет действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.