Экс-советник Трампа арестован в США за отказ давать показания о штурме Капитолия

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года Фото: REUTERS

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа был взят под стражу. Стив Бэннон отказался давать показания по инциденту со штурмом Капитолия, после чего ему были предъявлены обвинения в неуважении к конгрессу.

Как сообщается в релизе, опубликованном ФБР, Бэннон сдался вашингтонскому полевому офису ФБР в понедельник, 15 ноября. Его арестовали и оформили по двум пунктам неуважения к конгрессу.

Напомним, штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. В тот день члены Сената и палаты представителей США собрались, чтобы утвердить итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Но в здание ворвались сторонники Трампа, которые сорвали голосование и устроили столкновения с полицией. Предполагается, что к этому их подстрекал в своих соцсетях сам Трамп.

Как ранее писал сайт kp.ru, Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года.