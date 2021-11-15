"Белавиа" опровергла заявления о переброске мигрантов в Минск через Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец в понедельник, 15 ноября, опроверг сообщения о переброске нелегальных мигрантов в Минск через Москву на рейсах компании.

Чергинец сообщил, что на сегодняшний день из Москвы в Минск выполняются пять рейсов «Белавиа» из двух московских аэропортов - Шереметьево и Домодедово. «Я досконально проверил: на всех рейсах из Москвы около 10 человек с паспортами не Беларуси и не России. Среди них есть представители Казахстана, Киргизии, Узбекистан.»,- приводит агентство БелТА слова гендиректора, который уточнил, что среди пассажиров был только один гражданин Ирака, «причем с дипломатическим паспортом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, сегодня, 15 ноября, президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на границе с Белоруссией, заявив, что нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.