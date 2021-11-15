Суд над Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы назначен на 16 ноября 2021

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Тбилисский городской суд принял решение назначить заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили на вторник, 16 ноября. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил адвокат политика Бека Басилая.

«16 ноября в Тбилисском городском суде состоится судебный процесс над Михаилом Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии», - заявил адвокат, уточнив, что заседание назначено на 11:00 (10:00 по московскому времени).

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября текущего года. В отношении бывшего грузинского лидера возбуждено сразу четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты.

Как писал сайт kp.ru, накануне возлюбленная экс-президента Грузии, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько сообщила, что в тюремной больнице, где содержится Саакашвили, политику стало плохо, и к зданию учреждения подъехала реанимационная машина.