МИД Германии выступил за возвращение беженцев у белорусско-польской границы на родину

Глава МИД Германии заявил, что Евросоюз не поддастся шантажу Фото: REUTERS

Глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Он заявил, что Германия выступает против предоставления убежища этим людям и за то, чтобы помочь им вернуться на родину.

По мнению Мааса, мигрантов доставили на границу стран "под предлогом ложных данных режима Лукашенко". И в будущем они должны вернуться домой, пишет РИА Новости.

"Я буду выступать за то, чтобы люди, которые там находятся, были возвращены в страны их исхода", - заявил Маас.

Глава немецкого МИД также усомнился, что у этих людей есть право на убежище в странах Евросоюза. По его словам, мигранты попали в Белоруссию "по билетам" и ЕС не должен поддаваться шантажу, принимая их.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в понедельник, 15 ноября, тысячи беженцев, застрявших в палаточном лагере на границе Польши и Белоруссии, устроили новый штурм европейских рубежей. Они собрали все вещи и пошли к пограничному пункту.