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В мире15 ноября 2021 17:16

МИД Германии выступил за возвращение беженцев у белорусско-польской границы на родину

По словам главы ведомства, это не та ситуация, когда Европа должна предоставлять политическое убежище
Наталья СМИРНОВА
Глава МИД Германии заявил, что Евросоюз не поддастся шантажу

Глава МИД Германии заявил, что Евросоюз не поддастся шантажу

Фото: REUTERS

Глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Он заявил, что Германия выступает против предоставления убежища этим людям и за то, чтобы помочь им вернуться на родину.

По мнению Мааса, мигрантов доставили на границу стран "под предлогом ложных данных режима Лукашенко". И в будущем они должны вернуться домой, пишет РИА Новости.

"Я буду выступать за то, чтобы люди, которые там находятся, были возвращены в страны их исхода", - заявил Маас.

Глава немецкого МИД также усомнился, что у этих людей есть право на убежище в странах Евросоюза. По его словам, мигранты попали в Белоруссию "по билетам" и ЕС не должен поддаваться шантажу, принимая их.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в понедельник, 15 ноября, тысячи беженцев, застрявших в палаточном лагере на границе Польши и Белоруссии, устроили новый штурм европейских рубежей. Они собрали все вещи и пошли к пограничному пункту.