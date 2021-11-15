Беженцы пошли на новый штурм польской границы

Тысячи беженцев, застрявших в палаточном лагере на границе Польши и Белоруссии, устроили новый штурм европейских рубежей. Фото: REUTERS

Утром в понедельник, 15 ноября, тысячи беженцев, застрявших в палаточном лагере на границе Польши и Белоруссии, устроили новый штурм европейских рубежей. Мигрантам надоело мерзнуть, голодать и терпеть ночные пытки (поляки громкими звуками и ярким светом не дают людям спать), поэтому они собрали все вещи и пошли к пограничному пункту.

Арабский табор находится, дай бог, в полукилометре от официального перехода в Польшу «Кузница», так что долго идти не пришлось. Их расчет понятен – пересечь саму границу не дал высокий забор из колючей проволоки. Но на контрольном пункте ограждений меньше, одни шлагбаумы, так что их перемахнуть будет куда проще.

Но поляки на новый прорыв среагировали быстро — растянули на дорогах и служебных проездах погранперехода новые мотки колючей проволоки. За ними в три-четыре ряда встали пограничники, военные и полицейские с щитами.

Противостояние чем-то напоминает средневековую битву: европейские воины, выстроившись в организованную фалангу (слава богу без копий), сдерживают наскоки азиатских кочевников. За спинами поляков, как оборонительная башня, возвышается полицейский водомет.

Сам контрольный пункт не такой уж большой, так что места в «боевых» расчетах штурмующих хватило не всем. Кто остался наблюдателем, уселись на траве с видом на польских пограничников и снова начали разводить костры – просто так стоять холодно.

Судя по всему, быстрый штурм у арабов не удался и в этот раз. Постояв напротив европейских силовиков, беженцы начали разбредаться по территории пропускного пункта. Самые нетерпеливые уже распаковали палатки, поставили их на бетонные дорожки и начали готовиться к долгому сидению.

Многие мигранты почему-то уверены, что после шести часов вечера их обязательно пропустят в Польшу. Сами европейцы это отрицают и повторяют, что давать коридор курдам никто не собирается.

Корреспонденты французского отделения канала RT попытались подъехать к границе с польской территории, чтобы посмотреть на происходящее глазами европейцев. Ничего у журналистов не получилось – полицейские просто арестовали их и отвезли в отделение. Европейская федерация журналистов уже заявила протест: «Мы столкнулись с очевидным нарушением европейских стандартов свободы прессы. Мы — Европейская федерация журналистов — не медлим с тем, чтобы назвать это цензурой... Мы не видим причин для польских властей устанавливать цензуру в этой зоне, которая заслуживает внимания СМИ».

Александр Лукашенко уже заявил, что готов посадить всех мигрантов в самолеты и отправить на родину. Правда, сами они в один голос заявляют, что лететь назад не собираются, и скорее уж умрут на границе, чем повернут назад.

А замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик сообщил журналистам, что Варшава хочет построить на границе с Белоруссией полноценный забор. Правда, конкретных сроков, чиновник не назвал, ограничился лишь фразой «в следующем году».

К новостям про заборы на границе белорусам не привыкать - власти Литвы тоже грозились поставить его со своей стороны. Но потом оказалось, что денег у страны на это нет. А если бы и были, то все равно нет стройматериалов. Не в Белоруссии же закупать.