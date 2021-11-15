Минтруд разработал проект для назначения мер соцподдержки по принципу одного окна

Поправки позволят всем россиянам оформлять выплаты онлайн через сайт "Госуслуги" Фото: Иван МАКЕЕВ

Минтруд разработал проект, который облегчит назначение федеральных и региональных мер социальной поддержки. Все выплаты россияне смогут оформлять онлайн по принципу одного окна.

В оформлении выплат поможет портал "Госуслуги", говорится в сообщении Минтруда в понедельник, 15 ноября. Планируется, что все действующие меры социальной поддержки будут выведены на портале до 2024 года.

При этом, как отмечают в Минтруда, органы власти больше не смогут требовать от граждан предоставить дополнительные документы и справки. Перечень документов, сведения в составе которых невозможно получить в порядке межведомственного электронного взаимодействия, будет определен Минтрудом.

Как ранее писал сайт kp.ru, рекомендации по предоставлению россиянам двух дополнительных выходных при вакцинации от коронавируса уже составлены специалистами Минтруда России.