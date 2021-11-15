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Политика15 ноября 2021 17:58

Минтруд разработал проект для назначения мер соцподдержки по принципу одного окна

Планируется, что все действующие меры поддержки будут выведены на портале до 2024 года
Наталья Смирнова
Поправки позволят всем россиянам оформлять выплаты онлайн через сайт "Госуслуги"

Поправки позволят всем россиянам оформлять выплаты онлайн через сайт "Госуслуги"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Минтруд разработал проект, который облегчит назначение федеральных и региональных мер социальной поддержки. Все выплаты россияне смогут оформлять онлайн по принципу одного окна.

В оформлении выплат поможет портал "Госуслуги", говорится в сообщении Минтруда в понедельник, 15 ноября. Планируется, что все действующие меры социальной поддержки будут выведены на портале до 2024 года.

При этом, как отмечают в Минтруда, органы власти больше не смогут требовать от граждан предоставить дополнительные документы и справки. Перечень документов, сведения в составе которых невозможно получить в порядке межведомственного электронного взаимодействия, будет определен Минтрудом.

Как ранее писал сайт kp.ru, рекомендации по предоставлению россиянам двух дополнительных выходных при вакцинации от коронавируса уже составлены специалистами Минтруда России.