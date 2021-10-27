Минтруд РФ подготовил проект о двух дополнительных выходных при вакцинации

Россиянам хотят давать два выходных на вакцинацию Фото: REUTERS

Рекомендации по предоставлению россиянам двух дополнительных выходных при вакцинации от коронавируса уже составлены специалистами Минтруда России, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию профсоюзов.

Проект документа направлен в трехстороннюю комиссию по социально-трудовым отношениям. Его рассмотрение запланировано на пятницу, 29 октября.

"Наряду с рекомендуемым предоставлением двух оплачиваемых выходных дней отмечается возможность их присоединения к очередному отпуску, а также осуществления дополнительных выплат, оплаты проезда, питания и иных мероприятий", - говорится в проекте.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил губернаторам российских регионов и руководителям предприятий освободить от работы сотрудников на два дня, с сохранением заработной платы при вакцинации против коронавирусной инфекции. Президент уверен, что два нерабочих дня после иммунизации пойдут на пользу здоровью.

Напомним, 19 октября вице-премьер России Татьяна Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом призвала работодателей предоставить сотрудникам два выходных для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.