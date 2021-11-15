Лукашенко и Меркель провели телефонные переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Они пообщались вечером в понедельник, 15 ноября.

"Лукашенко и Меркель только что переговорили по телефону", - говорится в сообщении Telegram-канал "Пул первого".

По данным БелТА, Лукашенко и Меркель обсудили одну из главных тем - ситуацию на границе Белоруссии и Польши, где собралось около двух тысяч беженцев, желающих попасть в Евросоюз. Отмечается, что в ходе переговоров поднимался вопрос того, как разрешить этот острый миграционный кризис.

Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова предоставить мигрантам, находящимся на границе с Польшей, самолеты, чтобы они вернулись в те страны, откуда прибыли.