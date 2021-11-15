Путин поручил до 1 июля 2022 года внедрить право штрафовать за нарушения ПДД по фото и видео из специальных мобильных приложений

Президент поручил внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД Фото: Иван Макеев

Президент России Владимир Путин поручил закончить работу о внесении в законодательство изменений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД. Речь идет о случаях, когда можно обойтись без протокола об административном правонарушении, основываясь только на данных фото- и видео-съемки.

Поручение было опубликовано на сайте Кремля. Оно адресовано правительству, которое должно проработать этот вопрос. Сроком выполнения указано 1 июня 2022 года.

"Завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений", - говорится в заявлении.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее Министерство юстиции РФ предложило лишать россиян прав на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения.