Пентагон заявил, что Россия не сообщала США об испытаниях противоспутникового оружия

Россия не ставила Соединенные Штаты в известность о якобы проведенных испытаниях противоспутникового оружия, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы разделяем опасения, высказанные ранее нашими коллегами из госдепартамента относительно этих испытаний», - сказал он журналистам на брифинге в понедельник.

По словам пресс-секретаря Минобороны США, Вашингтон надеется, что все космические державы будут уважать международные правила использования космического пространства.

«Мы внимательно следим за различными средствами, которые Россия, судя по всему, намерена разработать и которые могут угрожать не только интересам нашей национальной безопасности, но и интересам безопасности других космических держав», - цитирует Заявление Кирби ТАСС.