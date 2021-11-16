Счетная палата нашла недостатки в российской системе медстрахования

Счетная палата назвала недостатки системы медицинского страхования в России Фото: Иван ВИСЛОВ

Счетная палата нашла недостатки в российской системе обязательного медицинского страхования (ОМС), об этом говорится в опубликованном 16 ноября отчете ведомства по итогам аудита. Эксперты СП изучили данные с 2018 по середину 2020 года и пришли к выводу, что программа ОМС в России работает недостаточно эффективно по ряду причин.

«Анализ устойчивости финансовой системы ОМС выявил неполную обеспеченность потребности в финансовых ресурсах на оплату сверхплановых объемов медицинской помощи по ОМС. Кроме того, имеются недостатки в эффективности организации финансирования», - отмечает пресс-служба Счетной палаты.

В частности, в документе говорится, что действующая система медстрахования не предусматривает госгарантий обеспечения лекарствами при амбулаторном лечении, что ограничивает возможность снизить смертность в стране и повысить продолжительность жизни россиян.

Кроме того, как указывают аудиторы, «недостатки механизмов финансового обеспечения оказанной медицинской помощи по межтерриториальным расчетам приводят к росту задолженности в субъектах Российской Федерации».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Союзе страховщиков объяснили, как получать всю положенную по ОМС помощь, посоветовав не стесняться обращаться в страховые компании и сообщать, какие проблемы возникли при обращении в медицинские учреждения.