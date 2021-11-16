Глава МИД Украины призвал Францию и Германию готовиться к «военному сценарию» России

Глава МИД Украины Дмитрий Уцлеба (в центре) на встрече с коллегами из Франции и ФРГ в Брюсселе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи с главами МИД Франции и Германии 15 ноября в Брюсселе предупредил зарубежных коллег о том, что Парижу с Берлином уже сейчас нужно подготовиться к «военному сценарию» России на территории Незалежной, иначе потом будет поздно.

По его словам, он сказал коллегам, что «если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений».

«Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас... Потому что если военный сценарий заработает, то времени просто не будет. Но мы все сейчас сосредоточены на политическом урегулировании процесса», - пересказал журналистам Кулеба свои слова после встречи с Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Он добавил, что Украина готова к любому развитию событий, намерена вести себя «ответственно» и защищаться.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин, комментируя заявления Киева о том, что наша страна якобы планирует «вторжение» на Украину, назвал их алармистскими – то есть, порождающими ложную тревогу. Глава государства добавил, что Москву часто обвиняют в несоблюдении Минских соглашений, однако не могут четко сформулировать свои претензии.