Путин считает алармистскими заявления о возможном "вторжении" России на Украину

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россиийский лидер Владимир Путин назвал алармисткими заявления о том, что РФ планирует "вторжение" на Украину.

- Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока, — сказал президент РФ в эфире телеканала "Россия 24".

Глава государства добавил, что Москву часто обвиняют в несоблюдении Минских соглашений, однако не могут четко сформулировать свои претензии.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты Америки уведомили Европейский союз (ЕС) о риске "вторжения" России на территорию Украины. Отмечается, что американская сторона не привела никаких доказательств, а также не предоставила ЕС данные, на основании которых были сделаны такие выводы. Американские чиновники при этом выразили опасения, что РФ может рассматривать возможность "военной операции".

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.