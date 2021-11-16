Байден выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проводят онлайн-встречу Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином по видеосвязи выразил надежду на личную встречу с председателем КНР, а сейчас он ожидает «открытого и прямого разговора».

«Надеюсь, что в следующий раз мы будем говорить лицом к лицу, как это бывало, когда мы путешествовали по Китаю», - сказал Байден в начале беседы, на которой присутствовали представители вашингтонской администрации, в том числе его советник по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и министр финансов Джанет Йеллен.