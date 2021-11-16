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Политика16 ноября 2021 2:34

Байден выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином

Президент США подчеркнул, что власти двух стран не должны допустить конфликта
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проводят онлайн-встречу

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проводят онлайн-встречу

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином по видеосвязи выразил надежду на личную встречу с председателем КНР, а сейчас он ожидает «открытого и прямого разговора».

«Надеюсь, что в следующий раз мы будем говорить лицом к лицу, как это бывало, когда мы путешествовали по Китаю», - сказал Байден в начале беседы, на которой присутствовали представители вашингтонской администрации, в том числе его советник по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и министр финансов Джанет Йеллен.