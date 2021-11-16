Минцифры предложило добавить фотографии в сертификаты вакцинации от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минцифры РФ считает, что добавление фотографии в сертификат о вакцинации от коронавируса поможет сократить очереди в общественных местах, где скоро начнут требовать QR-коды на обязательной основе.

Как передает издание, при наличии фотографии проверяющим не придется сверять данные документа с паспортами гражданина. Источник «Известий», что снимок могут взять из Единой биометрической системы (ЕБС).

Гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов назвал дополнение QR-кодов фотографиями россиян позитивной идеей. Как он отметил, опыт других стран показывает, что «крайне утомительно» постоянно предъявлять смартфон и паспорт.

«Если пользователю для прохода в большинство закрытых помещений не придется носить с собой паспорт, это будет действительно удобно. И сможет привести к сокращению очередей», - добавил он.

Напомним, в пятницу, 12 ноября, правительство внесло в Государственную думу РФ законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Кабмин назвал предлагаемые решения экстренной мерой.