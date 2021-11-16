Реаниматолог рассказал, что самостоятельный прием антибиотиков при коронавирусе ослабляет иммунный ответ

Врач рассказал, что самостоятельный прием антибиотиков при коронавирусе ослабляет иммунный ответ Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе назвал абсолютно недопустимым самостоятельный прием антибиотиков, в том числе при коронавирусной инфекции.

Как отметил эксперт, само по себе наличие COVID-19 не является показанием для назначения антибиотиков. Чурадзе уточнил, что часто на втором этапе течения заболевания к коронавирусу присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны.

«Антибактериальные препараты могут негативно влиять на качество иммунного ответа. Задача иммунной системы - бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами», - приводит слова специалиста радио Sputnik.

По его словам, употребление антибиотиков без показаний врача повышает устойчивость флоры к данному препарату, и в итоге, при действительной необходимости, препарат окажется уже неэффективным.

Кроме того, эксперт назвал симптомы, при появлении которых пациенту с коронавирусом нужно обратиться за дополнительной медицинской помощью. «В случае длительно сохраняющейся лихорадки, при наличии температуры выше 38 градусов в течение трех и более дней, при появлении признаков дыхательной недостаточности, при усилении одышки, при снижении сатурации ниже 95, при нарастании слабости», - заявил он.

Напомним, ранее заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников рассказал, что бесконтрольное лечение коронавируса антибиотиками и противовирусными препаратами в домашних условиях может представлять опасность для больного.