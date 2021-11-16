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Здоровье16 ноября 2021 5:19

Реаниматолог рассказал, что самостоятельный прием антибиотиков при коронавирусе ослабляет иммунный ответ

По словам эксперта, само по себе наличие COVID-19 не является показанием для назначения антибиотиков
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Врач рассказал, что самостоятельный прием антибиотиков при коронавирусе ослабляет иммунный ответ

Врач рассказал, что самостоятельный прием антибиотиков при коронавирусе ослабляет иммунный ответ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе назвал абсолютно недопустимым самостоятельный прием антибиотиков, в том числе при коронавирусной инфекции.

Как отметил эксперт, само по себе наличие COVID-19 не является показанием для назначения антибиотиков. Чурадзе уточнил, что часто на втором этапе течения заболевания к коронавирусу присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны.

«Антибактериальные препараты могут негативно влиять на качество иммунного ответа. Задача иммунной системы - бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами», - приводит слова специалиста радио Sputnik.

По его словам, употребление антибиотиков без показаний врача повышает устойчивость флоры к данному препарату, и в итоге, при действительной необходимости, препарат окажется уже неэффективным.

Кроме того, эксперт назвал симптомы, при появлении которых пациенту с коронавирусом нужно обратиться за дополнительной медицинской помощью. «В случае длительно сохраняющейся лихорадки, при наличии температуры выше 38 градусов в течение трех и более дней, при появлении признаков дыхательной недостаточности, при усилении одышки, при снижении сатурации ниже 95, при нарастании слабости», - заявил он.

Напомним, ранее заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников рассказал, что бесконтрольное лечение коронавируса антибиотиками и противовирусными препаратами в домашних условиях может представлять опасность для больного.