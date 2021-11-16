Яндекс.Дзен расширяет возможности для авторов постов в Telegram Фото: Мария ЛЕНЦ

Авторы Telegram-каналов теперь смогут проще привлечь новую аудиторию в интернет-сервисе Яндекс.Дзене, синхронизировав контент из мессенджера со своими каналами в Дзене.

Блог-платформа запускает нового бота, который настроит автоматический кросспостинг из Telegram-каналов в Яндекс.Дзен. Отмечается, что для авторов это станет возможностью найти новую дополнительную аудиторию, не тратя при этом никакого времени на перенос публикаций вручную. Кроме того, существует возможность принять участие в программе поддержки постов, участники которой получают в Дзене до 200 тысяч рублей в месяц за популярные посты.

Уточняется, что новую аудиторию в Яндекс.Дзене смогут найти как крупные, так и небольшие Telegram-каналы. Посты участников программы индексируются в поиске, рекомендуются всем пользователям, а сами алгоритмы Дзена помогут найти контенту релевантную аудиторию.

Чтобы настроить кросспостинг из Telegram, необходимо создать канал в Дзене и добавить бота @zen_sync_bot в администраторы своего канала в мессенджеры. Бот подскажет вам, как запустить синхронизацию контента. Подробности об использовании бота, можно почитать на сайте Яндекса, а также можно подать заявку на участие в программе поддержки постов.

Новый формат коротких текстов с картинками активно растет в Яндекс.Дзене. Сообщается, что ежедневно посты собирают свыше 35 млн просмотров.

Напомним, ранее Яндекс Дзен изменил систему начисления бонусных показов публикаций, убрав из нее фактор кармы. Ключевым критерием теперь стала реакция подписчиков.