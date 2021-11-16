В офисе Зеленского отмену Россией квот на товары из Донбасса назвали демаршем Фото: REUTERS

Приняв решение об отмене квот на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Москва нарушила Минские соглашения. Такое заявление сделал пресс-секретарь Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Пресс-секретарь считает, что такое можно назвать «демаршем», который «осуществляется по идейному замыслу в рамках очередного этапа гибридной войны». По его словам, Украина даст оценку действий России на уровне международных партнеров.

«Это действие, прямо нарушающее Минские и Нормандские соглашения», - приводят «Новости Донбасса» слова советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, днем ране, 15 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ, которые признает выданные в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины сертификаты о происхождении товаров, а также допускает их наравне с российскими до госзакупок.